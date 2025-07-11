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Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonu bu yıl içinde satışa çıkabilir

Samsung'un Cihaz Deneyimi bölümü başkanı TM Roh, şirketin merakla beklenen ilk üç katlı katlanabilir telefonunu bu yıl içinde piyasaya sürebileceklerini resmi olarak doğruladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonu bu yıl içinde satışa çıkabilir

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Şirketin üst düzey yöneticisi TM Roh, The Korea Times'a verdiği röportajda, Samsung'un ilk üçe katlanan akıllı telefonunu bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlandığını doğruladı.

İSMİ "GALAXY G FOLD" OLABİLİR

TM Roh, cihazın muhtemelen Galaxy G Fold olarak adlandırılacağını ancak nihai isme henüz karar verilmediğini belirtti.

Roh, şu anda ürünün kendisini ve kullanılabilirliğini mükemmelleştirmeye odaklandıklarını söyledi.

DONANIM HAZIR, "AMAÇ" ARANIYOR

İsmi açıklanmayan bir başka Samsung yöneticisi ise, şirketin üç katlı telefonun donanımını bir süredir tasarladığını ve üretime hazır olduğunu, ancak bu yeni form faktörü için hala bir "amaç" bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yönetici, "Bu form faktörüne gerçekten talep var mı?" sorusunun şirket içinde tartışıldığını belirtti.

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