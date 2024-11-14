Samsung'un üçe katlanan telefon patenti ortaya çıktı

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Samsung, üç katlı akıllı telefon projesiyle katlanabilir telefon pazarında iddiasını ortaya koyuyor.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) sunduğu patent ile yeni nesil katlanabilir cihazına dair ipuçları verdi.

HUAWEI MATE XT'YE BENZER BİR TASARIM

Üç yıldan uzun bir süre önce dosyalanan ve kasım ayının başlarında onaylanan patent, Huawei Mate XT'ye benzer bir üç katlı tasarımı gözler önüne seriyor.

Samsung, ilk pazara girmek yerine, üç katlı tasarımı mükemmelleştirmeye odaklanarak işlevselliğe ve kaliteye öncelik veriyor.

Z ŞEKLİNDE KATLAMA MEKANİZMASI

Patent, Huawei Mate XT'de gördüğümüz Z şeklindeki katlama mekanizmasını detaylandırıyor. Bu mekanizma sayesinde telefon, katlandığında kompakt bir boyuta sahip olurken, açıldığında geniş bir ekran deneyimi sunuyor.

Huawei Mate XT, 10.2 inç 3K ekranı ve isteğe bağlı klavye aksesuarıyla dikkat çekiyor. Samsung'un üç katlı telefonunun da benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Samsung, üç katlı telefonun tasarımında bazı mühendislik zorluklarıyla karşılaşabilir. Huawei Mate XT'nin Z şeklindeki katlanması, ince bir profil sağlarken ekranda kırışıklıklar oluşmasına neden olabiliyor. Samsung'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu.