Samsung'un yeni katlanabilir telefon fiyatları belli oldu

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'nin fiyatları ortaya çıktı.

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Her ne kadar her iki telefonda da bazı ekran sorunları yaşansa da Samsung, katlanabilir telefonların geleceğine umutla bakmaya devam ediyor. Şirket, çok yakında bu telefonların yeni modellerini duyuracak.

AĞUSTOSTA TANITILACAK

Artık gözler, Galaxy Note 20 serisinin de tanıtılacağı UNPACKED etkinliğine çevrildi. Samsung'un ağustos ayında düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde, katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'yi tanıtması bekleniyor.

YENİ KATLANABİLİR TELEFONLARIN FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

Güney Kore'de yayın yapan ETNews, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'nin fiyatlarını açıkladı.

Haber kaynağına göre Galaxy Fold 2, yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 2019'da tanıtılan Galaxy Fold'un 1.980 dolardan çıktığını düşünürsek, Samsung'un fiyatı pek fazla artırmadığını söyleyebiliriz.

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G'nin ise 1.380 dolar olacağı belirtildi. Telefonun geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan ve 5G olmayan sürümü, yine aynı fiyat etiketine sahipti.

Galaxy Z Flip'in şu anda ülkemizdeki fiyatı ise yaklaşık 12 bin 500 TL.

Her iki telefonun da 5 Ağustos'ta düzenlenecek Samsung UNPACKED etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.