Dolar
6.8519
0.4603%
Euro
7.9017
0.4755%
Altın
1856.62
0.8041%
Borsa
119143.32
0.9329%
G. Altın
409.859
1.4982%
Bitcoin
64123.05
-0.0209%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Samsung'un yeni katlanabilir telefon fiyatları belli oldu

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'nin fiyatları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 09:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung'un yeni katlanabilir telefon fiyatları belli oldu

    Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

    Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

    Her ne kadar her iki telefonda da bazı ekran sorunları yaşansa da Samsung, katlanabilir telefonların geleceğine umutla bakmaya devam ediyor. Şirket, çok yakında bu telefonların yeni modellerini duyuracak.

    AĞUSTOSTA TANITILACAK

    Artık gözler, Galaxy Note 20 serisinin de tanıtılacağı UNPACKED etkinliğine çevrildi. Samsung'un ağustos ayında düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde, katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'yi tanıtması bekleniyor.

    Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold 2 konsepti - İZLE

    YENİ KATLANABİLİR TELEFONLARIN FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

    Güney Kore'de yayın yapan  ETNews, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'nin fiyatlarını açıkladı.

    Haber kaynağına göre Galaxy Fold 2, yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 2019'da tanıtılan Galaxy Fold'un 1.980 dolardan çıktığını düşünürsek, Samsung'un fiyatı pek fazla artırmadığını söyleyebiliriz.

    Samsung'un ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G'nin ise 1.380 dolar olacağı belirtildi. Telefonun geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan ve 5G olmayan sürümü, yine aynı fiyat etiketine sahipti.

    Galaxy Z Flip'in şu anda ülkemizdeki fiyatı ise yaklaşık 12 bin 500 TL.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefon fiyatları belli oldu #1

    Her iki telefonun da 5 Ağustos'ta düzenlenecek Samsung UNPACKED etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir