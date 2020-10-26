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    Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Kun Hee yaşamını yitirdi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yönetim kurulu başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.
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    • 26.10.2020 - 10:31
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:39
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    Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Kun Hee yaşamını yitirdi

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Güney Koreli Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Kun-Hee2014 yılından bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

    Şirket tarafından Lee’nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Samsung olarak hepimiz onun hatırasını yaşatacağız. Onunla paylaştığımız yolculuktan dolayı minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

    SAMSUNG'A KATKISI BÜYÜK

    Lee, 1987’de babası Lee Byung-chul’un ölümünün ardından Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Samsung’un, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmasını sağladı.

    Forbes’e göre; Lee, yaklaşık 21 milyar dolar serveti ile Güney Kore’nin en zengin insanıydı.

    lee kun hee

    HAPİS CEZASI ALMIŞTI

    Lee Kun-Hee, vergi kaçırma ve yolsuzluk suçlamalarının ardından 2008’de görevinden istifa etmişti.

    Vergi kaçırma suçundan 3 yıl hapis cezası alan Lee, 2009’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın özel af çıkarmasının ardından beraat etmişti.

    Lee, 2010’da yönetim kurulu başkanlığına geri dönmüş, ancak 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altında yaşamaya başlamıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

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