Saniyede 40 bin arama yapılan Google, piyasa değeriyle zirvede

Saniyede 40 bin arama yapılan Google, piyasa değeriyle zirvede

Saniyede 40 bin aramanın yapıldığı Google, yüzde 92,26'lık oranla en fazla piyasa değerine sahip arama motoru oldu.

ABD hükümetinin geçtiğimiz günlerde açtığı tekelcilik davasıyla, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanan Google, aynı pazarda yarışı, rakiplerinin bir hayli önünde götürüyor.

Statcounter'den elde ettiği verilere göre Google, dünya çapında diğer arama motorları ile kıyaslandığında yüzde 92,26'lık piyasa değerini elinde bulunduruyor.

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Bing ise yüzde 2,83'lük bir piyasa değerine sahip. Listede yer alan diğer arama motorları ise yüzde 1,59 ile Yahoo, yüzde 1,14 ile Baidu, yüzde 0,5 ile DuckDuckGo ve yüzde 0,5 ile Yandex oldu.

BAIDU'YA RAĞMEN, ASYA'DA GOOGLE LİDER

Verilere göre, Çin'in dijital teknolojilere yaptığı yatırımlara rağmen Çinli Baidu Asya kıtasında çok etkili olamazken, yüzde 91,79'luk piyasa değerine sahip Google'ın ardından yüzde 2,71 ile ikinci sıraya yerleşmiş görünüyor.

BAIDU, ÇİN'DE ZİRVEDE

Veriler sadece Çin özelinde incelendiğinde ise Baidu yüzde 74.95 ile ilk sırada yer alırken, Google sadece yüzde 3,61'lik bir piyasa değerine sahip görünüyor.

YANDEX, GOOGLE'I GEÇEMEDİ

Rusya'da ise Google 58,37 ile en çok piyasa değerine sahip arama motoru olurken, Yandex 39.07 ile ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

TÜRKİYE'DE LİDER GOOGLE

Yandex'in Türkiye'de kullanımını, dünya ölçeği dikkate alındığında bir hayli yüksek görünüyor. Google yüzde 82, 04 ile Türkiye'de de birinci sırada yer alırken, Yandex yüzde 14,41 ile ikinci sırada bulunuyor.

SANİYEDE 40 BİN ARAMA

Live Stats verilerine göre ise Google'da saniyede 40 bin arama gerçekleştiriliyor. Bu sayı günde 3.5 milyar aramaya denk gelirken, yılda ise 1.2 trilyon arama yapıldığı anlamına geliyor.

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