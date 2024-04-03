Saniyeler daha hızlı: NASA, Ay için yeni bir saat geliştirecek NASA, saniyelerin Dünya'ya göre daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirmeyi planlıyor.

AA & Ensonhaber

NASA, Artemis görevi kapsamında 2026 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Ay'da Dünya'ya göre daha az yer çekimi olduğu için, zaman günde 58,7 mikrosaniye daha hızlı akıyor.

Ay'a özel zaman sistemi

Bu nedenle Beyaz Saray, NASA ve diğer ABD ajanslarına, uluslararası ajanslarla çalışılarak Ay'a özel bir zaman referans sisteminin hazırlanması talimatını verdi.

NASA Uzay İletişimi ve Navigasyon Programı (SCaN) yetkilisi Kevin Coggins, Ay'daki her şeyin hızlandırılmış Ay saatine göre çalışacağını, ancak Dünya'daki gibi yaz ve kış saati uygulaması olmayacağını belirtti.

NASA'nın daha önce Ay'a gönderdiği astronotların saat taktığını, ancak saniyelerin o günlerde şimdiki kadar önemli olmadığını kaydeden Coggins; GPS, uydular, karmaşık bilgisayar ve haberleşme sistemleri gibi yüksek teknolojili sistemlerde mikrosaniyelerin bile önemli olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, NASA'nın bu yılın sonuna kadar bir ön fikir üretmesini, 2026 sonunda kadar da nihai bir plan hazırlamasını istiyor.

2023'te Avrupa Uzay Ajansı, bir günün 29,5 Dünya günü sürdüğü Ay için müşterek bir zaman referansı geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.