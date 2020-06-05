SAR değeri nedir

SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri her ne kadar oldukça popüler hale gelse de bu cihazların, hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönleri de bulunuyor.

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyor

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.

SAR DEĞERİ KAÇ OLMALI

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır.

Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor. Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor.

SAR DEĞERİNE BAKMADAN TELEFON ALMAYIN

Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu yaratma olasılığı bir hayli yüksek.

Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz.

Ufak bir internet araştırmasıyla, bütün telefonların SAR değerlerini öğrenebilirsiniz.