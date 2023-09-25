Satın alacaklar dikkat! Bazı iPhone 15 Pro modelleri kutusundan hasarlı çıkıyor Apple'ın 12 Eylül'de 'Wonderlust' etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 modellerinin ilk sevkiyatlarında sorunlar yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, özellikle iPhone 15 Pro modellerinde hasar olduğunu belirtiyor.

ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, Apple'ın 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Daha önce bir Foxconn çalışanı, iPhone 15 Pro serisi telefonların ilk sevkiyatında bazı problemlerin yaşanacağını belirtmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, özellikle iPhone 15 Pro modellerinde hasar olduğunu belirtiyor.

iPhone 15 Pro, kutudan hasarlı çıkıyor

Paylaşılan görsellerde, bazı iPhone 15 Pro modellerinde ekran yanlış hizalaması, kamera merceklerinde kir, ekranda çizikler ve çeşitli alanlarda hasar belirtileri olduğu görülüyor.

Öte yandan, telefonda kabarcıklar ve rengi solmuş kareler olduğuna dair raporlar da var. Söz konusu hasarların; ABD, Çin ve AB pazarlarına gönderilen modellerde geçerli olduğu belirtiliyor.

Başka bir paylaşımda, arka camdaki eşit olmayan boşlukları, titreyen OLED ekranlar, kutudan uzun çiziklerle çıkan telefonlar ve camın altında 5cm x 4cm ölçülerindeki kabarcıklar yer alıyor.

Temel sorunlar Pro modellerinde görülürken bazı iPhone 15 ve iPhone 15 Plus birimlerinde de arızaların olduğu bildiriliyor.

Arızalı modellerden birini aldıysanız yapmanız gereken en kısa sürede Apple ile iletişime geçmek ve yeni modelin size mümkün olan en kısa sürede gönderilmesini sağlamaktır.

Arızalı bir iPhone 15 almaktan kaçınmak için Apple ve sözleşmeli üreticilerinin montaj hattında gerekli düzeltmeleri yapmasını bekleyebilirsiniz.

Türkiye'de resmî olarak 29 Eylül'de satışa sunulacak olan iPhone 15 serisinin aynı problemlere sahip olup olmayacağı şimdilik belirsiz.