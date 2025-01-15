Satış yasağı olmasına rağmen Endonezya'ya 12 binden fazla iPhone girdi

Haber Merkezi

Endonezya'da iPhone 16 satış yasağı uygulanmasına rağmen, binlerce cihazın ülkeye girdiği ortaya çıktı.

Endonezya Sanayi Bakanlığı, Kasım 2024 itibarıyla yaklaşık 12 bin iPhone 16 cihazının ülkeye sokulduğunu açıkladı. Bu cihazlar, yolcu bagajları ve diplomatik gönderiler aracılığıyla ülkeye getirildi.

YASAK NASIL DELİNDİ

Yolcu bagajlarında kişi başı iki iPhone 16 cihazına izin veriliyor ve bu cihazların yeniden satışı yasak.

Ancak, bu kuralın denetimi zor olduğundan, birçok iPhone 16 cihazının yasa dışı yollarla satıldığı tahmin ediliyor.

Diplomatik gönderiler ise İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından kolaylaştırılıyor ve bu gönderilerdeki cihazların sayısı bilinmiyor.

Endonezya Sanayi Bakanlığı sözcüsü Febri Hendri Antoni Arief, Merkezi Ekipman Kimlik Kaydı (CEIR) sisteminin 12 binden fazla iPhone 16 IMEI'sini kaydettiğini açıkladı.

Ancak, Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve ÖTV Genel Müdürlüğü'nden (DJBC) alınan veriler, Ocak ve Ekim 2024 arasında giren 5 bin 448 birimlik daha düşük bir rakamı gösterdi. Bu farklılık, yasa dışı yollarla getirilen cihazların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceğine işaret ediyor.

APPLE'IN YEREL ÜRETİM TAAHHÜDÜ YETERLİ BULUNMADI

Apple, iPhone 16'daki bileşenlerin neredeyse yarısının yerel olarak üretilmesini zorunlu kılan Yerli Bileşen Seviyesi sertifikası için gerekli şartları henüz karşılayamadı.

Apple, Batam'da bir AirTag üretim tesisi inşa etmek için 1 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmesine rağmen Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, bu yatırımın iPhone 16 satış sertifikası verme kriterlerini karşılamadığını belirtti.

APPLE, ENDONEZYA'DA ÜRETİM TESİSİ KURMALI

Endonezya'nın 280 milyonluk büyük bir pazar olmasına rağmen, Apple'ın ülkede bir üretim tesisi bulunmuyor.

Apple, 2018'den beri Endonezya'da uygulama geliştirici akademileri işletiyor. Endonezya'nın yerel içerik gereksinimlerini karşılamak için Apple'ın yatırım taahhütlerini her üç yılda bir yenilemesi gerekiyor.

Önceki 10 milyon dolarlık taahhüdü 2023'te sona erdi ve 2024-2026 dönemi için yeni bir anlaşma gerektiriyor.