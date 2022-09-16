Satürn'ün halkalarının sırrı çözüldü

Bilim insanları, Satürn'ün halkaları ile ilgili dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Araştırmacılar, halkaların kaynağının bir ay (doğal uydu) olduğunu düşünüyor.

Güneş sisteminde, bilim insanlarının hala çözemediği sayısız bilmece var. Bunlardan biri ise Satürn'deki halkaların nasıl oluştuğu sorusu.

ABD’de bilim insanları, Cassini görevinin uçuş verilerini ve elde edilen detayları inceledi ve Satürn'ün halkalarıyla ilgili bir sonuca vardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve California Santa Cruz Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, bu halkaların sebebinin bir ay (Satürn'ün bir doğal uydusu) olabileceğini söylüyor.

Verileri inceleyen bilim insanları, Satürn’ün halkalarının Satürn’e ait bir uydunun ölümüyle oluşmuş olabileceğini söylüyor.

Halkalarının nedeni bir ay

Bilim insanları ve astrofizikçiler, Satürn’ün halkalarının geçmişte bu kadar belirgin olmadığını, 100 ve 200 milyon yıl önce Satürn’ün bir ayının Satürn’ün yer çekiminden uzaklaştığını ve bu halkalara sebebiyet verdiğini duyurdu.

Bilim insanları, Chrysalis adını verdikleri uydunun ve diğer ayların da milyarlarca yıl boyunca gezegenin yörüngesinde bulunduğunu açıkladı.

Eğer Satürn’ün halkalarının sebebi bu çıkarsa, bu halkaların neden bu kadar genç olduğu da anlaşılmış olacak.