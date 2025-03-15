Satürn'ün yörüngesinde 128 yeni uydu bulundu

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Güneş sisteminin derinliklerinde, Satürn'ün yörüngesinde gizemli bir keşif yapıldı. Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bu keşifte, Satürn'ün etrafında daha önce bilinmeyen 128 uydu tespit edildi.

Bu müthiş keşif, Satürn'ü 274 uydu sayısıyla Güneş sisteminin en fazla uyduya sahip gezegeni haline getirdi. Jüpiter'in 95 uydusu olduğu düşünüldüğünde, Satürn'ün bu alandaki liderliği oldukça dikkat çekici.

UYDU AVCILIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

Keşfin arkasındaki bilim insanları ekibi, 2019 ile 2021 yılları arasında Satürn'ün yörüngesinde 62 uydunun izini sürmüştü.

Ancak, o dönemde daha küçük ve tanımlanamayan nesnelerin varlığı da gözlemlenmişti.

Tayvan'daki Academia Sinica'dan astronom Edward Ashton, bu durumu şöyle açıklıyor:

Bunların muhtemelen uydular olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok uydu olduğunu bildiğimizden, 2023'te üç ay boyunca aynı gökyüzünü yeniden ziyaret ettik. Gerçekten de 128 yeni ay bulduk. Tahminlerimize göre Jüpiter'in asla yetişeceğini sanmıyorum.

PATATES ŞEKLİNDE MİNİK UYDULAR

Keşfedilen bu yeni uydular, Dünya'nın Ay'ı gibi büyük ve küresel yapılar değil. Bunlar, ortalama birkaç kilometre çapında, düzensiz ve patates şeklindeki minik uydular.

Bilim insanları, bu uyduların Güneş sisteminin erken dönemlerinde Satürn'ün yörüngesine yer çekimiyle yakalanan küçük nesnelerden oluştuğunu düşünüyor.

Daha sonra yaşanan çarpışmalar, bu nesneleri parçalayarak günümüzde gözlemlenen minik uydu kümelerini oluşturmuş olabilir.

Araştırmacılar, bu uyduların İskandinav grubu içindeki konumlarının, yaklaşık 100 milyon yıl önce yakın bir zamanda bir çarpışma yaşandığını gösterdiğine inanıyor.

Bu çarpışma, Satürn'ün halkalarının dışındaki eğik açılarda ve eliptik yörüngelerde dönen, patates şeklindeki minik uyduların oluşumuna yol açmış olabilir.