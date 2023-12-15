Savaş arenasında gövde gösterisi: İşte dünyanın en büyük savaş uçakları Günümüzde, stratejik güç projeksiyonunda kilit bir rol oynayan savaş uçakları, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli evrim geçiriyor. İşte, dünyanın en büyük savaş uçaklarından bazıları ve sahip oldukları etkileyici özellikler.

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Savaş jetleri; hız, manevra kabiliyeti ve gelişmiş silahları birleştiren askeri gücün somut örneğidir.

Havacılık mühendisliğinin bu harikaları arasında, şimdi bahsedeceğimiz 5 büyük uçak öne çıkıyor.

Bu dev savaş makineleri, uluslararası savunma ve saldırı arenasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Gelin şimdi hep birlikte, dünyanın en büyük 5 savaş uçağına yakından bakalım.

5. Güçlü ejderha: Chengdu J-20

İlk kez 2011'de tanıtılan jet, kısa ve uzun menzilli havadan havaya füzeler ve hassas güdümlü bombalar ile donanmış durumda.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan J-20, beşinci nesil savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, manevra kabiliyeti ve hava üstünlüğü sağlama yetenekleri ile dikkat çeken J-20, Çin'in savunma sanayindeki ilerlemesini simgeliyor.

4. Sukhoi Su-35 "Flanker-E"

150 mermi içeren dahili topa ve hem havadan havaya hem de havadan karaya füzelere sahip olan bu jet, etkileyici bir manevra kabiliyetine sahip.

2.414 km/saat maksimum hızı ve gelişmiş radar yetenekleri, Flanker-E'yi savaş alanında dikkate alınması gereken bir güç haline getiriyor.

3. Sukhoi Su-30 "Flanker-C"

Rusya merkezli uçak üreticisi Sukhoi'nin hangarından çıkan Sukhoi SU-30 "Flanker-C", en büyük savaş uçakları listemize girmeyi başarıyor.

Yaklaşık 72 feet (21,9 metre) uzunluğa ve yaklaşık 48 feet (14,7 metre) kanat açıklığına sahip olan Su-30, hava üstünlüğü ve kara saldırı görevleri için tasarlanmış çift motorlu çok amaçlı bir avcı uçağıdır.

2. General Dynamics F-111 Aardvark

General Dynamics F-111 Aardvark, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin (USAF) öncü bir avcı-bombardıman uçağıdır.

Flanker-C'den 0,3 metre daha uzun olan ve 19,2 metrelik (63 feet) kanat açıklığına sahip bu efsanevi savaş uçağı, ilk kez 1967'de hizmete girdi.

1. Tupolev Tu-28 "Fiddler"

Dünyanın en büyük savaş uçağı sıralamasında en üst sırada Tupolev Tu-28 "Fiddler" yer alıyor.

Yaklaşık 30 metrelik şaşırtıcı uzunluğa ve 17,6 metrelik (57,6 metre) etkileyici kanat açıklığına sahip Tu-28, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen uzun menzilli bir savunma uçağıdır.

Uzun mesafelerdeki potansiyel tehditlere karşı koymak üzere tasarlanan jet, 840 deniz mili (1.560 km) menzile sahip.

Fiddler, güçlü radar ve havadan havaya füzelerle donatılmıştır ve bu da onu Soğuk Savaş döneminde baş edilmesi zor bir uçak yapıyor.

Tupolev Tu-28 "Fiddler", 1960'ların ortasından 1990 yılına kadar aktif bir şekilde görev yaptı.

BONUS: Boeing B-52 Stratofortress

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan bu efsanevi stratejik bombardıman uçağı, uzun menzili ve yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Soğuk savaştan günümüze uzanan bir hizmet geçmişine sahip olan B-52, modernizasyon programlarıyla güncellenerek operasyonel olarak hala aktif olarak kullanılmaktadır.

B-52'ler Soğuk Savaş yıllarında SSCB topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Ayrıca, Körfez savaşı'ndaki bombaların çoğu B-52'ler tarafından atılmıştır.