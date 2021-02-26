SEC, Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımlarına inceleme başlattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Dogecoin ile ilgili tweet'ler atarak kripto paranın yükselmesine neden olan Elon Musk hakkında soruşma başlattı. İşte detaylar...

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla ses getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde profiline #Bitcoin hashtagini ekleyerek bir anda yükselmesine neden olan Musk, son zamanlarda ise kripto para birimi olan Dogecoin'e kafayı takmış durumda.

Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, kripto para biriminin fiyatı bir anda sert bir şekilde yukarıya fırlıyor. Dogecoin yeniden değer kaybettiğinde ise Musk, yeni bir tweet daha atarak fiyatı yukarıya çekiyor.

SEC, ELON MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA AÇTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), bir kez daha Elon Musk’ı mercek altına aldığı belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre SEC, attığı tweet’ler nedeniyle Elon Musk hakkında soruşturma başlattı.

BİR DOGECOIN KAÇ TL

2013 yılında iki yazılımcı tarafından şaka amaçlı kurulan Dogecoin, şu sıralar 0,05 dolardan ( 0,37 TL) işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, "Neden Dogecoin ile bu kadar yakından ilgileniyorsun?" sorusuna, "Çünkü şakayı seviyorum." yanıtını vermişti.