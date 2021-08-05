SEO Uzmanlığı Nedir? Ücretsiz Online SEO Sertifika Sınavı Açıldı!

Dijitalleşen dünyada, dijital pazarlama alanının en gözde kulvarı olan SEO (arama motoru optimizasyonu) her geçen gün önemini artırmaya devam ediyor.

Dijitalleşen dünyada, dijital pazarlama alanının en gözde kulvarı olan SEO (arama motoru optimizasyonu) her geçen gün önemini artırmaya devam ediyor. Özellikle pandemi ve çeşitli kısıtlama dönemlerinde, internet kullanımının ve internet alışverişinin artması nedeniyle, işletmeler işlerini hızlı bir şekilde dijitale taşımaya çalışıyor. Durum böyle olunca, SEO uzmanlığı mesleği de ön plana çıkıyor.

SEO nedir?

“SEO kelimesi, “Search Engine Optimization” ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı, arama motoru optimizasyonu olarak ifade edilmektedir. SEO çalışmasını inceleyecek olursak; isminden de anlaşılacağı üzere, internet projelerinin arama motorlarına belli başlı kurallar ile uygun hale getirilmesi ve bu sayede sitelerin arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlayan bir çalışma olarak nitelendirebiliriz.”

SEO Uzmanı Nasıl Olunur? Nasıl SEO Sertifikası Alabilirim?

SEO uzmanlığı mesleği en çok aranılan iş kollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki ajanslar yetişmiş personel bulmakta güçlük çekiyor. Belki de bu meslek için resmi bir eğitim kurumunun olmaması da bu durumu etkiliyor olabilir. SEO uzmanı olmak isteyen adaylar için bulunan çeşitli online veya yüz yüze kurslar mevcut.

Hatta ücretsiz SEO sınavına katılarak, online sertifika alabileceğiniz platforma, SEOCU.COM ajansının sayfasından ulaşabilirsiniz; https://www.seocu.com/seo ilgili sayfadan, 15 soruluk sınava katılarak, 70 ve üzeri puan almanız durumunda online olarak hazırlanan imzalı sertifikanızı hemen indirebiliyorsunuz.

SEO Çalışması Nasıl Yapılır?

SEO çalışmasını basite indirirsek, iki aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki aşama; site içi optimizasyonlar ve site dışı optimizasyonlar olarak incelenmektedir.

Site içi SEO; web sitelerinin kalite ve performansını ele almaktadır. Bir web sitesinin hızı, içerikleri, kullanıcı deneyimi, yazılımsal hataları Vb. konularının optimize edilmesini sağlamaktadır. Site içi SEO’nun amacı, Google gibi arama motorlarının daha rahat tarayabildiği, kullanıcıların keyifli vakit geçirebildiği bir web sitesi haline gelebilmektir.

Site dışı SEO; web sitelerinin popülerliğini ve bilinirliğini ortaya koyabilmektir. Google ve diğer arama motorları, site içi SEO’da kaliteyi arıyorken, site dışında da popülerliği aramaktadır. Bir web sitesi hakkında çıkan internet paylaşımları, sosyal medya paylaşımları Vb. konular, web sitesinin popülerliğini artırmakta ve arama motoru botlarının dikkatini çekmektedir.

SEO Uzmanlarının Görevleri ve Çalışma Alanları Nelerdir?

Uzmanlar sorumluluğunda olduğu web sitelerini, belirlenen kurallar dahilinde analiz ederek, proje ekiplerini yönlendirmektedir. Web sitelerinin site içi yazılımsal sorunları, içerikleri ve çeşitli kullanıcı deneyimleri üzerinden analizlerini gerçekleştirir. Uzmanlar tespit ettikleri bu eksikleri, doğru standartlarda raporlamakla ve proje yazılımcılarını yönlendirmekle görevlidir.

SEO uzmanlarının oldukça fazla çalışma alanı bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dijital ajanslar ve internet sitesi olan tüm işletmelerde iş fırsatı bulabilmektedirler. Bunun yanında, dünyada çok yaygın olan ancak ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan freelancer iş modeli ile de faaliyet gösterilebilmektedirler.