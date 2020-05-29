Sherlock Holmes, NASA'nın Mars aracına eklendi

Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson, NASA'nın Mars aracı ile birlikte kızıl gezegene gidiyor.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

SHERLOCK HOLMES VE DR. WATSON ARACA EKLENDİ

NASA’nın Mars’taki yaşam arayışına ünlü dedektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson da dahil oldu. Perseverence adlı keşif aracına kurulan ve isimlerini ünlü polisiye karakterlerinden alan iki aygıt, önümüzdeki yıl kızıl gezegene varacak.

Robotik kolun ucuna monte edilen mikropartikül tahlil cihazı SHERLOCkK, kum tanesi büyüklüğündeki ipuçlarını izleyecek.

WATSON ise kaya yapılarının görüntülerini yakından kaydedecek bir kamera olarak araca yerleştirildi.

Birlikte çalışacak iki aygıt, kayaların yüzeylerini incelerken, belirli mineral ve organiklere dair ipuçlarını haritaya dökecek. Bilim insanları bu sayede kızıl gezegendeki mikrobiyal yaşamı araştıracak.