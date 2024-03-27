Siber güvenlik uzmanları uyardı: Oltalama saldırılarına dikkat İnternet kullanımının artması ve uygulamaların çeşitlenmesiyle oltalama, fidye yazılım saldırıları ve finansal amaçlı siber tehditlerde artış yaşanıyor.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Güvenlik Araştırmacısı Mert Değirmenci, tüketicilerin siber güvenlikle ilgili en büyük endişesinin, fidye yazılım saldırıları ve mobil tehditler olduğunu anlattı.

Fidye yazılımları yüzde 30 arttı

2022'den 2023'e kadar fidye yazılımı sayısında yüzde 30'luk artış tespit ettiklerini belirten Değirmenci, söz konusu saldırıların hem kurumların hem de bireylerin maddi kayıplar yaşayarak faaliyetlerini durdurmasına neden olduğunu bildirdi.

Değirmenci, mobil tehditlerin de tüketiciler için önemli endişe kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Mobil cihazlar kişisel bilgileri içermesi nedeniyle siber suçlular için en temel hedeflerden birisi.



Geçen yıl mobil siber tehditler yüzde 120 artarken özellikle reklam yazılımları, casus yazılımlar yaygınlaştı.



Suçlular, zararlı uygulamalar, sahte mesajlar ve hedeflenmiş saldırılar gibi yöntemlerle mobil cihazlara sızabiliyor.



Bu durum kişisel bilgilerin çalınarak kötü niyetli amaçlarla kullanılmasına neden olabiliyor.

Kullanıcılar nelere dikkat etmeli

Tüketicilerin öncelikle sahte e-postaları, mesajları veya telefon aramalarını tanımak için dikkatli olmaları ve şüpheli içeriklere karşı temkinli davranmaları gerektiğini vurgulayan Değirmenci, şu uyarıları yaptı:

Bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyalar veya bağlantılar açılmamalı. Güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak önemli. Güvenlik yazılımları kullanılmalı ve siber güvenlik konusunda güncel kalabilmek için düzenli olarak bilgi güncellemeleri takip edilmeli.



Kullanıcılar bu yazılımların güncellemelerinin düzenli yapıldığına da emin olmalılar. Bu önlemler, tüketicilerin siber tehditlere karşı savunmasını güçlendirerek kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlayabilir.



Resmi ve güvenilir hizmet sağlayıcıları, siber güvenlik önlemleri ve güncellemeler konusunda daha donanımlı olmakta fayda var.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban da Türkiye'de en çok mağduriyet oluşturan siber saldırı türünün fidye yazılımlar olduğunu söyledi.

DarkWeb forumlarında Türk kurumlarından sızan verileri içeren 40'tan fazla liste bulunduğuna işaret eden Erginkurban, eğitim, bankacılık ve telekomünikasyonun çok etkilenen sektörler arasında yer aldığını vurguladı.

Hedefte sosyal medya var

Erginkurban, oltalama saldırılarının hedefinde WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarının öne çıktığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: