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    Siber saldırı nedeniyle 60 bin Microsoft hesabı hacklendi

    Microsoft'un e-posta servisine, çok karmaşık ve kompleks bir saldırı düzenlendiği ve 60 binden fazla insanın hacklendiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 09:55
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    Siber saldırı nedeniyle 60 bin Microsoft hesabı hacklendi

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, son zamanlarda çeşitli siber saldırılara maruz kalıyor. Son yapılan saldırı ise şirketin e-posta servisini hedef aldı ve 60 binden fazla hesap hacklendi.

    Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin ediliyor.

    Microsoft’un saldırıyı önlemeye çalıştığı fakat siber saldırganların ise daha çok saldırı gerçekleştirdiği ve geri adım atmadığı belirtildi.

    Siber saldırı nedeniyle 60 bin Microsoft hesabı hacklendi #1

    BANKALARA DA SALDIRDILAR

    Siber güvenlik alanında hizmet veren Maryland merkezli Huntress isimli şirket, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Öte yandan bazı huzurevlerinin ve dondurma şirketlerinin de hacklendiği kayıtlara geçti.

    Siber saldırıya uğrayan şirketler, hangi verilerin çalındığını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor.

    Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yapılan siber saldırıların arkasında Çin hükümetinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğunu belirtmiş, Çin hükümeti ise kanıt olmadan asılsız suçlamaların yersiz olduğunu söylemişti.

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