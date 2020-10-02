Sibirya’da silahlarıyla beraber savaşçı kadın mezarı bulundu

Sibirya'da antik bir mezardan, silahlarıyla birlikte gömülen "savaşçı kadına" ait kalıntılar bulundu. Ayrıca mezarda, biri bebek olmak üzere iki kişiye daha ait kemikler keşfedildi.

Sibirya'daki Khakassia'nın güney kesiminde demiryolu yolu çalışması öncesinde yapılan kazı çalışmalarında antik bir mezar keşfedildi.

İçerisinde iki kadın, bir erkek ve bir de bebek kalıntıları bulunan mezardan, aynı zamanda çeşitli silah kalıntılarına rastlandı.

Arkeologlar mezarın yaklaşık 2 bin 500 yıl önceye ait olduğunu ve mezardakilerin salgın hastalıktan ölmüş olabileceğini düşünüyor.

Mezarda bulunan insanların Sibirya’da yaşamış Demir Çağı toplumlarından olan Tagar kültürüne mensup olduğu ve gömülürken yanlarına silahlarını da almış olmalarından dolayı savaşçı oldukları tahmin ediliyor.

AKRABALIK BAĞLARI İÇİN DNA TESTİ YAPILACAK

Mezerdaki kadınlardan birinin 60 yaşlarında olduğu ve bebeğin ise henüz 1 aylık olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bireylerin akraba olup olmadığını tespit etmek için DNA analizi yapacak.

Antropolog Olga Batanina, "Mezarda yan yana yatan kadın ve erkek yaklaşık 35 ve 45 yaşındaydı. Ayaklarının ucundaki yaşlı kadın ise yaklaşık 60 yaşlarında. 1 aylık bebeğin kalıntılarını da mezarda bulduk, ancak muhtemelen kemirgen faaliyetleri nedeniyle bebeğin kemikleri mezarda dağılmış haldeydi." dedi.

(Mezardan çıkan silah kalıntıları)

Bilim insanları ve arkeologlar, söz konusu mezarı ve çevresini analiz ederek bu insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

(Mezarın bulunduğu Güney Sibirya'daki bölge)



