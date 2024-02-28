Sigara, obezite ve alkol kadar tehlikeli: Hava kirliliği kanser riskini artırıyor Araştırmalar, hava kirliliğinin meme kanserinden ölüm riskini yüzde 80 artırdığını ve sigara, obezite ve alkol kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

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Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlenmişti.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kanserden ölüm riskini artırıyor

Hava kirliliği ile kanser arasındaki endişe verici bağlantı, yeni araştırmada ortaya çıktı.

Anticancer Research'te yayınlanan 27 çalışmanın incelemesine göre, hava kirliliğinin akciğer rahatsızlıklarıyla bağlantısı iyi bilinmesine rağmen, meme ve prostat da dahil olmak üzere kanserle de doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın meme kanserine yakalanma olasılığını yüzde 45, prostat kanserine ise yüzde 20 ila 28 oranında artırdığı belirtiliyor.

Kirliliğe maruz kalmayan insanlarla karşılaştırıldığında, hava kirliliği meme kanserinden ölme riskini yüzde 80, herhangi bir kanser türünden ise yüzde 22 artırıyor.

Sigara, obezite ve alkol kadar tehlikeli

İngiltere'nin önde gelen göğüs cerrahlarından biri olan Profesör Kefah Mokbel'e göre bu durum, hava kirliliğini sigara, obezite ve alkol kadar önemli bir risk faktörü haline getiriyor.

Egzoz dumanlarından, imalattan, odun sobalarından, yemek pişirmeden ve sigara içmeden kaynaklanan küçük kirlilik parçacıkları olan partikül maddeler, endişe verici olarak tanımlanıyor.

Saç telinden daha küçük olan ve PM2.5 olarak adlandırılan bu maddeler, akciğerlere ve oradan da kan dolaşımına giriyor.

Profesör Mokbel, bu küçük partiküllerin vücuda girdiğinde kansere neden olabilecek DNA hasarı oluşturduğunu söylüyor.

PM2.5 partikülleri, ayrıca vücutta hormon üreten bezleri de bozar. Bu, hormonların neden olabileceği meme ve prostat kanseri için özellikle endişe vericidir.

Mokbel'e göre, genç kadınlar başta olmak üzere meme kanserine yakalanan kadınların sayısının giderek arttığı bir dönemde, insanların hava kirliliğinin hastalık için önemli bir risk faktörü olduğunun farkında olması gerekiyor.

2,2 milyon erkeğin kayıtlarını analiz eden Çevresel Epidemiyoloji dergisinde geçen yıl yayınlanan ABD araştırması, prostat kanseri tanısı konan erkeklerin, tanı konulduğu on yıl içinde PM2.5'e maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

PM2.5 maruziyetiyle bağlantılı diğer kanser türleri arasında mide, akciğer, mesane, bağırsak, yumurtalık ve rahim yer alıyor.

Doktordan tavsiyeler

Profesör Mokbel, kendinizi hava kirliliğinin zararlı etkilerinden korumak için adımlar atmanızı tavsiye ediyor ve şunları söylüyor: