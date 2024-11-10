Şimdiye kadar kaç adet PlayStation 5 satıldığı belli oldu

Haber Merkezi

Sony, 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 65,5 milyon PlayStation 5 (PS5) sattığını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre konsol satışlarında 1,1 milyon adetlik bir düşüş yaşansa da oyun satışları önemli ölçüde arttı.

Şirket, bu çeyrekte 77,7 milyon oyun satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,9'luk bir artışı temsil ediyor.

BLACK MYTH: WUKONG, PS5 SATIŞLARINI PATLATTI

Sony'nin oyun satışlarındaki başarısının ardında, büyük ilgi gören aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong yer alıyor.

Oyun, ikinci çeyrekte 20 milyon kopya satarak büyük bir başarı elde etti. Bir diğer popüler oyun olan Astro Bot da satış rakamlarına önemli katkı sağladı.

SONY, YIL SONU İÇİN İYİMSER

Sony, yılın geri kalanı için iyimser beklentilere sahip. Şirket, Noel dönemi için yeni ve daha pahalı bir konsol piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu durumun, satış rakamlarını ve kârlılığı daha da artırması bekleniyor.

YENİ OYUNLAR YOLDA

Sony'nin 31 Mart'ta sona eren mali yılında hala iki çeyrek daha bulunuyor. Bu dönemde piyasaya sürülmesi beklenen oyunlar arasında Assassin's Creed Shadow ve Monster Hunter Wilds yer alıyor.

Sony'nin nisan ayında başlayacak 2025 mali yılı ise, Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages ve Grand Theft Auto VI gibi merakla beklenen oyunların piyasaya sürülmesiyle daha da başarılı geçebilir.