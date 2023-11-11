Şimdiye kadar ne kadar PlayStation 5 satıldığı açıklandı Sony, PlayStation 5 oyun konsollarının çıkış yaptığı Kasım 2020 tarihinden bu yana 46.6 milyon adet satıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

PS5 satışları 46 milyonu aştı

Sony, PlayStation 5 oyun konsollarının çıkış yaptığı Kasım 2020 tarihinden bu yana 46.6 milyon adet satıldığını açıkladı.

Sony, PlayStation 5 satışları söz konusu olduğunda gişe rekorları kıran bir çeyrek geçirdi. Şirket, 30 Eylül'de sona eren ikinci mali çeyreğinde 4,9 milyon PS5 satarak toplam satılan konsol sayısını 46,6 milyona çıkardı.

Sony'nin bu mali yıl için belirlediği 25 milyon PS5 sevkiyatı hedefine ulaşabilmesi için 16,8 milyon adet daha satması gerekecek.

Sony'nin 2022 mali yılının tamamında yalnızca 19,1 milyon PS5 konsolu sattığı düşünüldüğünde bu çok büyük bir rakam.

Sony Başkanı Hiroki Totoki, bu hedefe şirketin çok kolay bir şekilde ulaşabileceğinden emin.

Şirket, PS5 Slim modellerinin bu ay piyasaya çıkmasıyla birlikte satışlarda bir artış bekliyor.