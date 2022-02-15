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    Şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

    Yeni yapılan bir araştırma sonucunda, şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldız tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:28
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    Şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

    Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan cisimler, bazen görünmür bir atmosfer, bazen de kuyruk oluşturur. Bu cisimlere ise kuyruklu yıldız denir.

    Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri biliniyor. Örneğin Çin kayıtlarına göre, Halley kuyruklu yıldızı MÖ 240 yılından beri tanınıyor.

    Şimdiye kadar bilinen en büyük kuyruklu yıldız, 1995 yılında keşfedilen ve 1996 yılında çıplak gözle görülebilir hale gelen 74 kilometre genişliğindeki Hale-Bopp kuyruklu yıldızıydı.

    REKOR EL DEĞİŞTİRDİ

    Yeni yapılan bir araştırmada ise, geçtiğimiz yıl tanımlanan bir kuyruklu yıldızın bilinenlerin en büyüğü olduğu ortaya çıktı.

    2014 UN271 kuyruklu yıldızı olarak da bilinen Berdandinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti.

    Şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi #1

    Paris'te bir gök bilimci olan Emmanuel Lellouch liderliğinde yönetilen yeni araştırmada, Güney Amerika'daki Atacama Büyük Milimetre Dizisinden alınan verileri kullandı.

    Yapılan araştırmalara göre, kuyruklu yıldızın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in gezegenimize olan uzaklığından 19,6 kat daha fazla.

    UZUNLUĞU 137 KM

    Kuyruklu yıldızın kütlesinden çıkan mikrodalga radyasyonunu inceleyen bilim insanları, yansıyan ışık dalga boyları sayesinde kuyruklu yıldızın boyutunun 137 km olduğunu tespit etti.

    Güneş sisteminin kenarında gezinen buz ve kaya parçalarından oluşan Oort Bulutu'ndan gelen Bernstein-Bernardinelli kuyruklu yıldızı, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konuma gelecek.

    Çıplak gözle görülemeyecek olsa da bilim insanları, kuyruklu yıldız sayesinde Oort Bulut nesneleri hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi umuyor.

    oort


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