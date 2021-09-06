Singapur'da yasa dışı eylemleri denetlemek için robotlar devriye gezmeye başladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen yapay zekaya sahip robotlar, hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Singapur'da ise sokaklardaki yasa dışı eylemleri denetlemek için asayiş robotları görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Bilim ve Teknoloji Ajansı (HTX) tarafından üretilen Xavier adlı robotlar, üç hafta sürecek bir deneme için Toa Payoh bölgesinde görev yapacak.

SOKAKLARDA DEVRİYE GEZECEKLER

Bu robotlardan bazıları, yasaklı alanlarda sigara içenlere ve seyyar satıcılara karşı sokaklarda devriye gezecek. Robotlar ayrıca, kaldırımda scooter süren ya da motosikletini riskli kullanan kişilere karşı da tetikte olacak.

Singapur'da asayiş robotlara emanet - VİDEO

Robotların üzerine yerleştirilen kameraların, 360 derece görüntü yakalayabilme ve gece görüşü özelliği de var. Ayrıca robotlar, uygunsuz bir durum olduğunda yetkilileri gerçek zamanlı olarak uyarabiliyor.

Robotlar kaydettikleri görüntüleri ana merkeze gönderdiğinde, yetkililer görüntüleri inceleyip durumu değerlendirerek robotları uzaktan kontrol etme şansına da sahip.

Üç haftalık deneme süreci hem robotlarda eksik kalan noktaların giderilmesi, hem de video analizlerinin iyileştirilmesi için veri toplamak amacıyla kullanılacak.

Maksimum hızı saatte 5 kilometre olan Xavier isimli robotların bataryası ise tam şarj edildiğinde 4 ila 5 saatlik enerji sağlıyor.