Sınırsız depolama sunan Google Fotoğraflar ücretli oldu: İşte fiyatlar

Google'ın, kullanıcılara sınırsız depolama alanı sunduğu Google Fotoğraflar, bugün itibarıyla ücretli hale geldi.

Google'ın sürekli olarak yeni özellikler eklediği Fotoğraflar uygulaması, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Ancak ABD'li şirket, geçtiğimiz yıl Fotoğraflar uygulamasında köklü değişikliğe gitme kararı almıştı.

Bugünden itibaren Fotoğraflar uygulamasının ücretsiz ve sınırsız depolama hizmeti sona erdi.

Bugünden itibaren çekilen tüm fotoğraf ve videolar, otomatik olarak Google One'daki 15 GB'lık ücretsiz depolamaya kaydedilecek.

DEPOLAMA DOLARSA ÜCRET VAR

Google'ın 15GB ücretsiz depolama sunduğu bulut hizmeti Google One'ın kapasitesi dolduğunda ise, kullanıcılar ek ücret ödeyerek depolama satın almak zorunda kalacak.

Ayrıca Google, bugünden itibaren Drive, E-Tablolar ve Slaytlar dahil olmak üzere tüm Google hizmetlerini Google One'ın 15GB ücretsiz depolama hizmetine aktaracak.

15GB ücretsiz depolama alanını doldurduktan sonra, ülkemizdeki kullanıcılar ek depolama alanı satın alacak.

EK DEPOLAMA ÜCRETLERİ

Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor. Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.

200 GB'lik seçenek aylık 11.59 lira ve yıllık 115.99 lirayken, son olarak 2TB'lik alanın aylık ücreti 28.99, yıllık ücreti ise 289.99 lira olarak belirlendi.