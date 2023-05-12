SİPER hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek “Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

AA

Türk semalarının koruyucusu SİPER, sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu…

SİPER Hava Savunma Füzesi, artık envantere girmeye hazır...

Daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılırken, ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanıldı.

"Karada, havada, denizde ve uzayda..."

Nokta atış, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’i de heyecanlandırdı.

ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yapan Demir, “Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun da "kısa menzilli balistik füze" olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak.

SİPER ÜRÜN-1 Hava Savunma Füzesi

ROKETSAN tarafından geliştirilen 100+ kilometre menzilli SİPER ÜRÜN-1 Hava Savunma Füzesi ile SİPER Hava Savunma Sistemi‘nin son atışı testi, geçtiğimiz gün Sinop’ta gerçekleştirildi.

ASELSAN üretimi Uzun Menzilli Arama Radarı (UMAR) ile Atış Kontrol Radarı (AKR) da testte kullanıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından idare edilen atış testi sırasında; SİPER UMBHSFS’den atılan SİPER ÜRÜN-1 Füzesi, Banshee Hedef İHA’sını imha etti.

Bu son atış testi ile birlikte SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Füze Sistemi, SİPER ÜRÜN-1 Füzesi ile envantere girmeye hazır hale geldi.

Sistemin, bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

Ayrıca SİPER Sistemi için 150+ kilometre menzilli SİPER ÜRÜN-2 Füzesinin geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri

- Hava savunma planlama ve koordinasyon

- Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

- Birleştirilmiş hava resmi üretimi

- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

- Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

- Dost Düşman Tanıma (IFF)

- Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

- Otomatik teşhis yönetimi

- Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

- Füzeler ile çift yönlü iletişim

- Telli/telsiz haberleşme

- Dik/eğik atış

- Zorlu şartlarda görev yapabilme

- HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

- Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

- Gömülü simülasyon

- Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme