Site ziyaretleri düşebilir: Google yapay zeka özelliklerini kullanıma sunuyor Google, ABD'nin ardından yapay zeka arama özelliğini Birleşik Krallık'taki kullanıcılarla da test etmeye başladı.

ensonhaber.com

Google, arama motorunda, bazı arama sorgularına yanıt vermek için üretken yapay zekanın gücünden faydalanmak istiyor.

ABD merkezli şirket, geçen yıl kendi ülkesinde test ettiği yapay zeka tarafından yazılan arama yanıtlarını İngiltere'de de denemeye başladı.

Yeni arama motoru nasıl çalışıyor

Şu anda test aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, Google'da arama yaptığında, sonuç sayfasının en üstünde "Yapay Zeka genel bakışları" olarak adlandırılan bir bölüm görecek.

Bu bölümde, yapay zeka, kullanıcının arama sorgularına otomatik olarak yanıt verecek ve sorguyla ilgili daha fazla bağlam sunacak.

Bu sayede, arama yapan kullanıcı, aradığı yanıtı web sitelerine tıklamadan da görmüş olacak.

Google'ın ürün yönetimi kıdemli müdürü Hema Budaraju, üretken yapay zeka ile birlikte Google Arama'nın daha basit ve akıllı hale geleceğini söylüyor.

Site trafikleri düşebilir

Google'ın kullanıcılara yapay zeka ile yanıt verecek olması, site tıklamalarını düşürebilir.

Şimdiden bazı yayıncılar, Google'ın bu özelliğine karşı olduklarını açıkça dile getiriyor.

Google'ın abonelik planları var

Ortaya çıkan haberlere göre Google, bu tip yapay zeka özelliklerini gelecekte ücretli bir paket olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor.