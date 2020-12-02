Slack, 22,7 milyar dolara Salesforce'a satılıyor

Şirket içi iletişim platformu Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılacağı açıklandı.

Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulan şirketi için iletişim uygulaması Slack, koronavirüs döneminde kullanıcı sayısını artıran iş uygulamalarından bir tanesiydi.

Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılacağı açıklandı.

Salesforce'un kurucu ortağı ve CEO'su Marc Benioff satışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Salesforce ve Slack birlikte, kurumsal yazılımın geleceğini şekillendirecek ve çalışma şekillerini tamamen değiştirecek. Dünyanın herhangi bir yerinden iş yapılabilecek." ifadelerini kullandı.



Slack CEO'su Stewart Butterfield ise satış hakkında, "Kişisel olarak, bunun yazılım tarihindeki en stratejik bir araya geliş olduğuna inanıyorum. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

2010 yılında kurulan Slack, zaman içerisinde hızla büyümüş ve Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerden satın alma teklifleri almıştı. Ancak şirket, bugüne kadar gelen tüm teklifleri reddetmişti.

Konuya göre düzenlenmiş kalıcı sohbet odaları, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip Slack, koronavirüs salgınında pek çok sektörün evden çalışmasının ardından popülerliğini artırmıştı.

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