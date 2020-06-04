Snapchat, Donald Trump'ın reklamını yapmayacak

Snapchat, uygulamanın keşfet bölümünde artık Donald Trump'ın öne çıkarılmayacağını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı tweet'lerine uyarı etiketi koyarak ABD Başkanı'na yaptırımlarını uygulamıştı.

Sosyal medya uygulaması Snapchat, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yaptırım uygulama kararı alan son platform oldu. Şirket, ABD Başkanı'nın hesabına bazı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Yeni alınan karara göre Trump'ın hesabı; bundan böyle sanatçı, sporcu, politikacı gibi ünlü kişilerin hesaplarının diğer kullanıcılara önerildiği ‘keşfet' bölümünde yer almayacak.

"IRKSAL ŞİDDET SESLERİNİN YÜKSELMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şirketin bir sözcüsü, "Keşfet bölümünde ırksal şiddet ve adaletsizliği körükleyen seslerin yükselmesine izin vermeyeceğiz. Irksal şiddet ve adaletsizliğin toplumumuzda yeri yoktur ve Amerika'da barış, sevgi, eşitlik ve adalet arayan herkesle birlikteyiz." açıklamasını yaptı.

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale ise bu karar sonrası Snap CEO'su Evan Spigel için ‘radikal' tabirini kullandı.

Parscale, "Snapchat, kullanıcılarının Başkan'ın içeriklerini izlemesinden nefret ediyor ve bunları gizli tutmaya çalışıyor.” dedi.

Twitter'ı yoğun bir şekilde eleştiren Trump'tan, konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.