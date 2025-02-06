Snapchat, kendi yapay zeka görüntü oluşturma modelini geliştiriyor

Haber Merkezi

Sosyal medya devi Snapchat, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, mobil cihazlar için kendi yapay zeka görüntü oluşturma modelini geliştirdiğini duyurdu.

Bu model, saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebilecek kapasitede.

HIZLI VE ETKİLİ

Snap'in açıklamasına göre, yeni yapay zeka modeli küçük olmasına rağmen oldukça güçlü.

Bir iPhone 16 Pro Max'te yaklaşık 1,4 saniyede yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebiliyor.

Modelin tamamen cihaz üzerinde çalışması, sunuculara bağlı daha büyük modellere kıyasla daha düşük maliyet anlamına geliyor.

Yeni yapay zeka modeli, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak ve AI Snaps, AI Bitmoji Backgrounds gibi Snapchat'in bazı yapay zeka özelliklerini güçlendirecek.

Bu, kullanıcıların daha hızlı ve daha kaliteli yapay zeka araçlarına erişebileceği anlamına geliyor.

Ancak, iPhone 16 Pro Max'ten daha az güçlü bir telefona sahipseniz, yapay zeka modelinin istediğiniz görüntüyü oluşturmasının daha uzun süreceğini unutmamak gerekiyor.

Yine de temel hızın 1,4 saniye olduğu düşünüldüğünde, birkaç saniyelik fark Snapchat kullanıcıları için büyük bir sorun olmayacaktır.