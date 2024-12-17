Snapchat, yeni para kazanma programını duyurdu

Haber Merkezi

Snapchat, Hikayeler ve Spotlight içerikleri için yeni bir para kazanma programı duyurdu.

Bu program, 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak ve içerik üreticilerinin uygun gönderilerinde görüntülenen reklamlardan gelir elde etmelerini sağlayacak.

TİKTOK'A RAKİP

Snapchat'in bu hamlesi, TikTok ve YouTube gibi platformların kısa video içerik üreticilerine sundukları para kazanma programlarına rekabetçi bir yanıt olarak görülüyor.

Spotlight özelliğiyle TikTok'a rakip olan Snapchat, içerik üreticilerini platforma çekmek ve daha fazla içerik üretmelerini teşvik etmek istiyor.

YENİ PROGRAMIN ŞARTLARI

Yeni para kazanma programına katılabilmek için içerik üreticilerinin belirli şartları sağlaması gerekiyor:

En az 50.000 takipçiye sahip olmak,

Saved Stories veya Spotlight'a ayda en az 25 kez gönderi yapmak,

Son 28 günün en az 10'unda Spotlight veya Public Stories'e gönderi yapmak,

Son 28 günde 12.000 saatlik görüntüleme süresi, 10 milyon Snap görüntüleme veya 1 milyon Spotlight görüntüleme elde etmek.

Yeni programdaki uygunluk gereksinimleri, daha önceki programlara göre daha yüksek.

Örneğin, Spotlight videolarından para kazanmak için en az 1.000 takipçi ve 10.000 benzersiz görüntüleme gerekliydi. Ayrıca, videoların bir dakikadan uzun olması gerekmiyordu.

SPOTLIGHT ÖDÜL PROGRAMI SONA ERİYOR

Snapchat, Spotlight Ödül Programı'nın 31 Ocak 2025'te sona ereceğini açıkladı. 1 Şubat'tan itibaren tüm içerik üreticileri yeni birleşik programa dahil olacak.