Snapchat, yeni yapay zeka özelliklerini kullanıma sundu

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Snapchat, premium kullanıcıları için üç yeni yapay zeka filtresi sunuyor: Rakun filtresi, tilki filtresi ve bahar çiçekleri filtresi.

Bu filtreler, videolara yapay zeka yardımıyla yeni nesneler ekleyerek ve bu nesneleri canlandırarak farklı bir deneyim sunuyor.

ÜCRETLİ ABONELİK VE SINIRLI ERİŞİM

Yeni yapay zeka lensleri, Snapchat'in aylık 15 dolarlık platin planına abone olan kullanıcılara sunuluyor.

Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Ücretli abonelik gerekliliği, yapay zeka destekli lenslere erişimi kısıtlıyor.

Ancak, Snapchat'in AI sohbet robotu gibi diğer yapay zeka araçları tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Premium aboneler ise bu araçları kişiselleştirme imkanına sahip.

Snapchat'in bu adımı, yapay zekanın sosyal medya platformlarındaki entegrasyonunun arttığının bir göstergesi.

Meta, Instagram ve Facebook'ta Meta AI'yı kullanıma sunarken Google YouTube Shorts'ta AI video arka plan oluşturucusu ile yapay zeka yeteneklerini genişletiyor.

TikTok da içerik oluşturucular için yapay zeka avatarları sunuyor.

SNAPCHAT'İN YAPAY ZEKA FİLTRELERİ NASIL KULLANILIR

Premium Snapchat kullanıcıları, yeni yapay zeka filtrelerine şu adımları takip ederek erişebilir:

Snapchat uygulamasını açın.

Sol taraftaki menüden aşağı oka dokunun ve AI Snaps'e dokunun.

Filtreler görünmüyorsa, Lens'te kaydırın.

Kullanmak istediğiniz Lens'e dokunun ve kayıt/yakalama tuşuna basın.