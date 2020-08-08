Snapdragon işlemcilerde 400 güvenlik açığı bulundu

Siber güvenlik uzmanları, Snapdragon işlemcilerden güç alan akıllı telefonlarda 400'e yakın güvenlik açığı tespit etti.

Günümüzde dünya genelindeki milyonlarca akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcileri, ABD merkezli Qualcomm tarafından üretiliyor.

Yeni yapılan araştırma, genellikle android akıllı telefonlarda karşımıza çıkan bu işlemcilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor.

Güvenlik uzmanlarına göre bu işlemcilerin yaklaşık 400 kadar zayıf noktası var ve açıklar dünya genelindeki android telefonların yüzde 40'ını tehdit ediyor.

CASUSLAR KULLANICILARI İZLİYOR

Snapdragon işlemcilerinin kodlarında yer alan yüzlerce güvenlik açığı sayesinde siber casuslar, telefonların video ve ses girdilerine erişebiliyor ve kullanıcıların ekranını kayıt altına alabiliyor.

Ayrıca banka bilgileri gibi hassas veriler de bu açıklar sayesinde kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor.

TELEFONLAR KULLANILAMAZ HALE GELEBİLİR

Hackerlar, yüzlerce açıktan yararlanarak telefonların Wi-Fi veya hücresel veri gibi bağlantılarını kesebiliyor ve telefonları tamamen kullanılamaz hale getirebiliyor.

Teknoloji şirketleri ise bu tür açıklarla karşı kaşıya kalmamak için yoğun önlemler almak zorunda. Qualcomm, en yeni işlemci modellerine uzaktan güncelleme özelliğini getirerek, olası tehlikeli durumlarda açıkları kapatmak için önemli bir adım atmıştı.