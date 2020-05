Sokağa çıkma yasakları oyuncuların sayısını artırdı

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, elektronik ortamda oyun oynama eğilimlerinde artış gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda.

Ayrıca bu süreçte ülkemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, internet kullanımını bir hayli artırırken, oyuncuların sayısında da artış gözlemlendi.

OYUN OYNAMA SIKLIKLARI ARTTI

Araştırma şirketi GfK'nın, oyun oynama sıklığının en fazla arttığı platformun tespitine yönelik yaptığı araştırmada, yaklaşık her üç tüketiciden birinin oyun konsolu (yüzde 35), her iki tüketiciden birinin bilgisayar (yüzde 48) ve her üç tüketiciden ikisinin de mobil oyun (yüzde 66) oynama sıklıklarında artış yaşandı.

EN ÇOK BULMACA OYUNLARI TERCİH EDİLDİ

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan türlerin başında yüzde 37 ile zeka oyunları gelirken, bunları sırasıyla yüzde 32 ile aksiyon ve yüzde 31 ile bilmece oyunları takip etti. En az oynanan mobil oyun türleri ise yüzde 9 ile rol oyunları oldu.

En çok oynanan mobil oyun türlerine cinsiyet kırılımında bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla bulmaca, bilmece, simülasyon ve macera oyunlarını daha fazla tercih etti. Erkekler ise kadınlara göre daha çok aksiyon ve yarış oyunlarına yöneldi.

GÜNDE 2 BUÇUK SAAT OYUNLARDA GEÇTİ

Oyunseverler, mobil oyunlara günde ortalama 2 saat 24 dakikalarını ayırdı. Yaş grubu açısından değerlendirildiğinde 18-34 yaş grubundaki oyuncular, 35-55 yaş grubuna göre mobil ortamda daha fazla vakit harcadı.