Son "3 ay" uyarısı! Milyonlarca cep telefonu kapatılacak...

Yılın son aylarında, IMEI kayıtları yine gündemde.

Bu kez, 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal vermeyen tüm cep telefonları için uyarı yapılıyor.

Türkiye'de ilk kez 2024 yılında başlanan uygulamaya göre; bir yıl boyunca sinyal alınamayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınıyor.

2024 yılı boyunca sinyal vermeyen cep telefonları 2025 yılının başında kullanıma kapatılmıştı.

Şimdi de 2025 yılı boyunca 1 kere bile sinyal alınamayan cep telefonları tamamen kapatılma riski altında.

NE YAPILMALI

Cep telefonunuz kapatılırsa E-Devlet üzerinden yeni bir başvuru yapmanız gerekecek.

Kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak, inceleme sonrasında şüpheli bir durum yaşanmazsa IMEI numarası söz konusu cep telefonu için yeniden tanımlanacak ve cihaz aktif halde kullanılabilir hale gelecek.