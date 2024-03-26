Son 6 yılın en şiddetlisi: Güneş'teki patlama radyo sinyallerini etkileyebilir ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Son zamanlarda ise Güneş oldukça hareketli.

NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü Güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması

Güneş'te çok büyük bir patlama yaşandığı açıklandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu olay, son 6 yılda meydana gelen en büyük Güneş patlaması olarak kayıtlara geçti.

İletişim kesilebilir

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Güneş'teki plazma patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınayla ilgili uyarı yayımladı.

Hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti.

Lash, dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

Güneş patlaması nedir

Güneş patlamaları dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamalarını, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 katı büyüklüğünde.

Bu nedenle tespit edilen yeni patlama, Güneş üzerindeki en güçlü patlama türü sınıfına giriyor.

Bu patlamayla uzaya saçılan plazma, doğrudan Dünya'ya doğru hareket ettiğinde uzaydaki astronotları ve uyduları tehlikeye atabiliyor. Ayrıca Dünya'daki elektrik şebekelerinde arızaya neden olabiliyor.