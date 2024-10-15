Son Windows 11 güncellemesi internet bağlantı sorunlarına yol açıyor

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Microsoft'un yeni işletim sistemi güncellemesi Windows 11 24H2, kullanıcılar için beklenmedik sorunlara yol açıyor.

Yaygın olarak görülen bu sorun, cihazların internet bağlantısını tanımasına rağmen ağa erişememesine ve dolayısıyla internete bağlanamamasına neden oluyor.

Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyen birçok kullanıcı, hem kablolu hem de kablosuz bağlantılarda internet erişimiyle ilgili problemler yaşıyor.

Sürücüleri ve aygıt yazılımını güncellemek veya ağ ayarlarını sıfırlamak gibi çözüm yolları ise sorunu çözmede etkili olmuyor.

KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Kullanıcılar, güncelleme sonrası ilk yeniden başlatmada internet bağlantısının normal çalıştığını, ancak sonraki yeniden başlatmalarda bağlantı sorunlarının ortaya çıktığını belirtiyor.

Bazı kullanıcılar ise sistem tepsisindeki kablosuz bağlantı simgesinin kaybolduğunu ve ağ kontrol panelinden de bağlanamadıklarını bildiriyor.

Şu an için en etkili çözüm, Windows 11 23H2 sürümüne geri dönmek olarak görünüyor.

Microsoft'un bu hafta sonu yayınlaması beklenen ilk Patch Tuesday güncellemelerinin sorunu çözmesi umuluyor. Ancak, şimdilik en güvenli yol, Windows 11 24H2 güncellemesini yüklememek ve beklemek olabilir.