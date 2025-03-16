Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkardı

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Microsoft, Windows 11 için yayınladığı KB5053598 kodlu güncelleme ile büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Kullanıcılar, güncellemenin yüklenmesi sırasında ve sonrasında karşılaştıkları ciddi sorunlar nedeniyle isyan etti.

Windows 11 24H2 sürümüne zorunlu bir yama olarak sunulan bu güncelleme, pek çok kullanıcı için tam bir fiyasko oldu.

YÜKLEME SIRASINDA HATA KODLARI VE TAKILMALAR

KB5053598 güncellemesi, yükleme aşamasında birçok hata koduyla karşılaştı. Kullanıcılar, 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi hata kodları aldıklarını bildirdi.

Ayrıca, kurulum sürecinin belirli yüzdelerde takılı kaldığı ve yüzde 6, yüzde 20, yüzde 38 gibi erken aşamalarda ya da yüzde 98 ve yüzde 99 gibi son aşamalarda başarısız olduğu yönünde raporlar paylaşıldı.

MAVİ EKRAN HATALARI VE SİSTEM ÇÖKMELERİ

Güncelleme başarılı bir şekilde yüklense bile sorunlar devam etti. Kullanıcılar, güncelleme sonrası mavi ekran hatalarıyla karşılaştıklarını, sistemin açılmadığını ve Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının kesildiğini bildirdi.

Microsoft'un bu sorunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı ve herhangi bir çözüm sunmadığı belirtildi.

GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN YAYINLANMIŞTI

KB5053598 güncellemesi, kötü niyetli kişilerin sistemde yetki yükseltmesine neden olabilecek CVE-2025-24983 kodlu güvenlik açığını kapatmak amacıyla yayımlandı.

Ancak, güncellemenin kullanıcı deneyimi açısından ciddi sorunlara yol açarak beklentilerin aksine bir tablo oluşturduğu ifade edildi.

Mevcut durumda en güvenli çözümün, Windows Update üzerinden güncellemeyi geri almak olduğu belirtildi.