Sonuçlar korkutucu: Bilim insanları, Eylül 2182'de Bennu göktaşının Dünya'ya çarpmasını simüle etti

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Bilim insanları, Eylül 2182'de Bennu asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığını değerlendirmek için bir simülasyon gerçekleştirdi.

Güney Kore'deki Pusan Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, böyle bir çarpışmanın küresel iklim değişikliklerine ve olası bir gıda krizine yol açabileceğini ortaya koydu.

Bennu, Dünya'ya yakın bir asteroit olarak sınıflandırılıyor ve her altı yılda bir gezegenimize yaklaşıyor.

500 metre çapındaki bu asteroit, 2182 yılında Dünya'ya çarpma olasılığı bulunan gök cisimleri arasında yer alıyor.

SİMÜLASYONUN SONUÇLARI

Araştırmacılar, Bennu'nun Dünya'ya çarpması durumunda neler olabileceğini simüle etmek için IBS İklim Fiziği Merkezi'ndeki Aleph süper bilgisayarını kullandı.

Simülasyon sonuçları, çarpışmanın atmosfere 100 ila 400 milyon ton toz yayabileceğini ve bunun da küresel iklim değişikliklerine yol açabileceğini gösterdi.

OLASI ETKİLER

Sıcaklık düşüşü: Küresel ortalama sıcaklıkların 4 santigrat derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlarda azalma: Küresel yağış miktarının yüzde 15 oranında azalması öngörülüyor.

Ozon tabakasında incelme: Ozon tabakasının %32 oranında incelmesi, bitki yaşamını tehdit edebilir.

Gıda krizi: Fotosentezin azalması ve tarımsal üretimin düşmesi, küresel bir gıda krizine yol açabilir.

Simülasyon sonuçları, deniz ekosistemlerinin bu felaketten daha az etkileneceğini ve hatta bazı alg türlerinin büyüme ve çoğalma hızının artabileceğini gösteriyor.

Bu durum, gıda güvenliği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İNSANLIK İÇİN RİSK

Bennu'nun Dünya'ya çarpma olasılığı düşük olsa da böyle bir olayın insanlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceği açık.

Bilim insanları, bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve olası çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.