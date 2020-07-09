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    Sony, giyilebilir klimasını satışa çıkardı

    Sony, vücut sıcaklığını 5 derece kadar düşürebilen giyebilir kliması Reon Pocket'ı satışa sundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 17:51
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    Sony, giyilebilir klimasını satışa çıkardı

    Temmuz ayının gelmesiyle artan hava sıcaklıklarını fırsat bilen Sony, kendi ürettiği ilk giyilebilir klima olan Reon Pocket'ı görücüye çıkardı.

    Tişört yakasındaki minik bir cebe sığabilen ve kişinin vücut yüzey sıcaklığını 23 dereceye kadar düşürebilen giyilebilir klima, aynı zamanda kış aylarında kullanılması için ısıtıcı mod ile birlikte geliyor.

    2 saatte yeniden şarj edilebilen bir bataryadan güç alan cihaz, 4 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

    sony

    KLİMA NASIL ÇALIŞIYOR

    Reon Pocket'in insan vücuduna temas eden kısmı, vücut sıcaklığını alarak arkasında bulunan bir fan yardımıyla dışarı atıyor. Buzdolapları ile benzer bir mantığa sahip olan cihaz, böylece vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor.

    Reon Pocket, ayrıca üzerinde bulunan çeşitli sensörler sayesinde android ve iOS uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Bu sayede akıllı telefonlardan sıcaklık artışı veya azalışı kontrol edilebiliyor.

    FİYAT

    Sony'nin ilk giyilebilir kliması Reon Pocket, 120 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    reon-pocket

    reon-pocket


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