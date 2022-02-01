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    Sony, oyun stüdyosu Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor

    Sony, "Halo" ve "Destiny" gibi popüler bilgisayar oyunlarını geliştiren Bungie'yi 3.6 milyar dolara bünyesine katacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:21
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    Sony, oyun stüdyosu Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor

    Salgın hastalık esnasında kuvvetli büyüme gösteren bilgisayar oyunu pazarında son zamanlarda hareketlilik göze çarpıyor.

    Sektörde birleşme ve satın alma işlemleri büyüklüğünün bu yıl 150 milyar dolara ulaşarak rekor kıracağı tahmin ediliyor.

    ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından gözler Sony'ye çevrilmişti.

    Microsoft'un oyun sektöründe attığı bu devasa adım sonrası, Sony'nin de EA Games'i satın alacağı iddiaları dolaşmaya başlamıştı.

    BUNGIE'Yİ 3,6 MİLYAR DOLARA SATIN ALIYOR

    Sony Interactive Entertainment, "Halo" ve "Destiny" gibi popüler bilgisayar oyunlarını geliştiren Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alacak.

    Bungie'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre şirket, Sony'nin PlayStation ailesine katılacak.

    Sony, oyun stüdyosu Bungie yi 3,6 milyar dolara satın alıyor #1


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