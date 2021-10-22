Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
586.810
-2.18%
BTXN Coin
21.28
-0.23%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C
    Sony, PlayStation'a yeni özellik getiriyor

    Sony, PlayStation'a yeni özellik getiriyor

    PlayStation'un marka sahibi Sony, oyunlarda küfürlü konuşmaların yapılması ya da kötü oynanması üzerine, kullanıcının oyundan atılmasını sağlayacak özelliğin üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 00:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyanın en büyük profesyonel elektronik üreticilerinden birisi olan Sony firması, oyun dünyasını kökten değiştirecek bir yeniliği getirmeye hazırlanıyor.

    Piyasaya ilk 3 Aralık 1994'te çıkarak, günümüzde aktif kullanıcısı sayısı 103 milyona ulaşan video oyun platformu PlayStation'un, oyuncuların küfür eden ya da kötü oynayan diğer oyuncuları oyundan kolayca atabilmelerini sağlayan bir patent üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

    BU KARAR ÜZERİNE KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

    Zamanının çoğunu oyun oynayarak geçiren ve aktivite olarak PlayStation'u tercih eden kullanıcalar, bu gelişmeleri memnuniyetle karşılarken, birçok oyuncu tarafından da eleştirilmeye başlandı.

    Patentin detayları gün yüzüne çıkmazken Sony'nin “Ya daha iyi oyna ya da kovul” mantığıyla hareket edeceği öğrenildi.

    Sony, PlayStation a yeni özellik getiriyor #1

    BU ÖZELLİĞİN KÖTÜ NİYETLE DE KULLANILABİLECEĞİ SÖYLENİYOR

    Ayrıca geliştirilen patent , oyunu oynamayan oyuncuların oyundaki aktif oyuncuları izlemesine olanak tanıyor. İzleyiciler, gerekli gördüklerinde oylama başlatarak aktif bir oyuncuyu oyundan atabilirler. Bu “oyuncuları daha iyi oynamaya teşvik etme” amaçlı olsa da, birçok oyuncunun bunu kötü niyetle kullanabileceği üzerinde konuşuluyor. Ve patentte yer alan başka bir bilgiye göre izleyicilerin kullanıcıları kovmak için herhangi bir somut kanıta ihtiyacı olmayacak.

    Sony, PlayStation a yeni özellik getiriyor #2

    Sony, PlayStation a yeni özellik getiriyor #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir