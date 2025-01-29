Sony'nin bir telefonu daha Android 15'e kavuştu

Haber Merkezi

Sony, Xperia 10 V modelini Android 15 güncellemesine kavuşturdu. Yeni özellikler ve iyileştirmeler ile gelen bu güncelleme, Xperia 10 V kullanıcıları için daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

YENİ ÖZELLİKLER

Özel alan: Uygulamaları gizli bir alanda saklayabilirsiniz.

Duvar kağıdı ve stil: Yeni duvar kağıdı ve stil seçenekleri eklendi.

Side sense: Yan sensör çubuğu ile hızlı ayarlara ve bildirimlere erişebilirsiniz.

Hızlı ayarlar paneli: Yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar paneli ve ekran görüntüsü aracı.

Açılır pencere: Oyunlar ve uygulamalar için daha kullanışlı açılır pencereler.

Ses paylaşımı: Bluetooth LE Audio desteğiyle ses paylaşımı.

SIM ayarları: SIM ve mobil veri ayarları yeniden düzenlendi.

Sony | Sound Connect: Headphones Connect uygulamasının adı değiştirildi.

SON ANDROİD GÜNCELLEMESİ OLABİLİR

Xperia 10 V'nin başka bir büyük Android güncellemesi alıp almayacağı belirsiz. Sony, telefonu iki yıl boyunca destekleyeceğini söylemişti. Haziran 2023'te çıkan Xperia 10 V için Android 15, son büyük güncelleme olabilir.

Xperia 10 VI, Sony'nin son yıllarda çıkardığı ve 3 yıl boyunca güncelleme garantisi verdiği telefonlardan biri.

Android 16 ve muhtemelen Android 17 güncellemelerini alacak olan Xperia 10 VI, daha uzun süre yazılım desteği alacak.