Sosyal medya çekilişlerinde sahte hesap uyarısı

Uzmanlar, sosyal medyada yapılan yılbaşı çekilişleri konusunda uyarıyor. Bu kapsamda, hesapların güvenli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı. Özellikle son aylarda birçok sosyal medya hesabı, çeşitli çekilişler düzenleyerek takipçilerine telefon, tablet, oyun konsolu ve bunun gibi birçok hediye dağıtıyor.

2021 yılına girmemize sayılı günler kala, şimdi de yılbaşı çekilişlerinde büyük artış yaşanıyor. Firmaların reklam yapmak için maddi değeri yüksek ürünlerle düzenlediği bu çekilişlere ilgi oldukça yoğun.

SAHTE ÇEKİLİŞLERE DİKKAT

Düzenlenen çekişlerin büyük bir kısmı, yalnızca takipçi kazanmak için yapılıyor ve çekiliş sonunda hiçbir ürün gönderilmiyor. Uzmanlar ise bu tip çekilişler yapan sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Çekilişlerle birlikte, tüketicilerden de farklı şikayetler duyulmaya başlandı. Sahte hesaplar kullanılarak tüketicilerin bilgilerine ve hesap numaralarına ulaşılabiliyor. Uzmanlar, tüketicileri bu tür çekilişlere katılırken güvenli bir hesap olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Birtakım güvenilir tanınmış firmaların markaları, siteleri veya sayfaları kullanılarak, tüketicilere cazip olabilecek şekilde reklamlar yapılıyor.

Ancak çekilişler sonucunda mal gelmiyor ya da farklı bir mal geliyor. Tüketici firmayı aradığında oyalanıyor veya firmaya hiç ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların, sosyal medya üzerinden herhangi bir çekilişe katılmadan önce, mutlaka ilgili sayfanın gerçek olup olmadığını ve geçmişte herhangi bir problem yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmesi gerekiyor.