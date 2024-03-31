Sosyal medya platformları seçimlerde hangi önlemleri alıyor Ülkemizde seçim zamanı geldi çattı. Peki sosyal medya platformları yanlış bilgi için hangi önlemleri alacak? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

ensonhaber.com

Türkiye, bugün sandık başına gidiyor. Her seçim olduğu gibi, bu seçimde de sosyal medya platformları ön planda olacak.

Özellikle, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin önlenmesi için şirketlere büyük iş düşüyor.

Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, yerel seçimlerde çeşitli önlemler hayata geçirdi.

Sosyal medya platformları hangi önlemleri aldı

Facebook ve Instagram, yapay zeka ve dijital teknikleri de kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı.

Bir sosyal meseleye, seçimlere veya siyasete ilişkin reklam, dijital olarak oluşturulmuş veya üzerinde oynanmış gerçekçi bir görsel veya video ya da gerçekçi ses kaydı içeriyorsa, reklam verenlere konuyu açıklama şartı getirildi.

Bir reklam veren, reklam verme akışında içeriğin dijital olarak oluşturulduğuna veya üzerinde oynandığına dair açıklama yaptığında, Meta reklama bu bilgileri ekleyerek kullanıcıları bilgilendiriyor.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, yapay zeka ya da insan tarafından oluşturulan ilkeleri ihlal eden içerikleri kaldırdıklarını ifade ederek, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirip puanladığını dile getirdi.

Uzman ekipler oluşturuldu

Meta, seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturdu. Bu ekipler sayesinde, sofistike ağlar kullanarak kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan bazı sayfalar, gruplar ve hesaplar inceleniyor.

Facebook ve Instagram'da, spam ve yanlış bilgiler de dahil 'Topluluk Standartları'na aykırı olan ve insanların seçimlere katılımına müdahale etme riskine katkıda bulunabilecek içerikler hakkında işlem yapılıyor.

Facebook ve Instagram'da reklamların şeffaflığını ve seçimlerin dürüstlüğünü artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını dile getiren Yeşil; sosyal meseleler, seçimler veya siyasetle ilgili reklamlar yayınlamak isteyenler için güvenilirliği ve meşruluğu destekleyecek önlemler aldıklarını anlattı.

.