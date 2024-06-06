Sosyal medya platformu X, TikTok ve Instagram'a rakip olacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, video içeriklerine daha fazla önem vermeye başladı.
Şirket, yeni yayınlayacağı özellikle birlikte TikTok ve Instagram'a rakip olmayı amaçlıyor.
X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında toplayarak öne çıkartmayı planlıyor.
Birkaç ay sonra testler başlıyor
Sosyal medya platformu, özelliğin beta sürümünü bu yaz sonunda belirli bir kullanıcı grubuna sunacak.
Bu vizyon, bir zamanlar Twitter'a entegre edilmiş olan kısa biçimli video uygulaması Vine'ın yeniden canlandırılmasını da içeriyor.
Zirve döneminde 200 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Vine, yeterince gelir elde edemedi ve ardından 2017 yıllında Twitter tarafından kapatıldı.
Şimdilerde ise ABD'de TikTok'un yasaklanması gündemde. Bu nedenle, milyonlarca Amerikalı video paylaşımı için alternatif platformlar arayabilir. Bu da X'in yeni özelliğinin hızla popüler olmasını sağlayabilir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış