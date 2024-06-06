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Sosyal medya platformu X, TikTok ve Instagram'a rakip olacak

Sosyal medya platformu X, TikTok ve Instagram'a rakip olacak TikTok ve Instagram Reels'a rakip olacak yeni bir özellik üzerinde çalışan X, kullanıcıların ilgi alanlarına göre uyarlanmış hem kısa hem de uzun videolardan oluşan bir akış gösterecek.