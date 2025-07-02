Sosyal medya platformu X (Twitter) çöktü: İşte tüm detaylar

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni adıyla X'e erişimde 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü sorunlar yaşanıyor.

Öğleden sonra saatlerinde başlayan ve birçok kullanıcıyı etkileyen sorunlar, sosyal medyada da hızla gündem oldu.

KULLANICILAR ERİŞİM SORUNLARI BİLDİRİYOR

Erişim sorunları, kullanıcıların şikayetlerini diğer sosyal medya platformları üzerinden dile getirmesine yol açtı.

Gelen raporlara göre, bazı kullanıcılar platforma web veya mobil uygulamalar üzerinden hiç erişemezken, bazıları ise uygulamaya giriş yapabilse de gönderilerin yüklenmediğini ve ciddi bir yavaşlık olduğunu belirtiyor.

Sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak farklı ülkelerden kullanıcıların benzer sorunları bildirmesi, kesintinin geniş bir coğrafyayı etkiliyor olabileceğine işaret ediyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan bu teknik aksaklıklarla ilgili olarak henüz ne Twitter (X)'in resmi hesaplarından ne de şirketin sahibi Elon Musk'tan bir açıklama gelmedi. Kesintinin nedeni, kapsamı ve ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kullanıcılar, sorunun ne zaman giderileceğini ve platformun ne zaman normale döneceğini merakla bekliyor. Twitter (X)'in teknik ekibinin sorun üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

GÜNCEL DURUM VE KESİNTİ RAPORLARI

Kullanıcılar, platforma tekrar erişim sağlayıp sağlayamadıklarını sürekli olarak kontrol ederken, Downdetector gibi web sitesi kesintilerini takip eden platformlarda da Twitter (X) için hata raporlarında ani bir artış gözlemleniyor.

Bu raporlar, sorunun dünya genelinde birçok kullanıcıyı etkilediğini doğruluyor.

SORUN DÜZELDİ

Saat 17.15 itibarıyla sorunun çözüldüğü görülüyor. Ancak yine de resmi bir açıklama yapılmadı. Gün içinde birkaç kez kesintiye uğrayan X platformunun yine benzer bir sorun yaşaması muhtemel.