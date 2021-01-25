Sosyal medya siteleri, Rusya'nın talebiyle protesto içeriklerini kaldırdı

Roskomnadzor, ülkede faaliyet gösteren YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladıklarını açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor); ülkedeki gençleri tehlikeye atacak ve yasa dışı faaliyetlere girmelerine neden olabilecek bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, geçtiğimiz hafta sosyal medya sitelerine bir uyarı göndermişti.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladıkları belirtildi.

Sitelerin söz konusu talebe uymaya başladıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “YouTube ve Vkontakte söz konusu içeriklerin yüzde 50’sini sildi. TikTok yüzde 38’ini, Instagram ise yüzde 17’sini sildi.” denildi.





İNTERNET SİTELERİNE DE ERİŞİM ENGELİ GELİYOR

Rusya Başsavcılığı yaptığı açıklamada, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.