Sosyal medya yasası siber zorbalığın önüne geçecek

Sosyal Medya Yasası ile IP adresi paylaşma zorunluluğunun getirilmesi, sosyal medyadan yapılan hakaretler için caydırıcı yaptırımların uygulanmasını sağlayacak.

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

BTK tarafından verilen sürenin dolmasının ardından, temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon ve 30 milyon TL olmak üzere iki adet ceza kesilmişti.

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok, YouTube, Facebook ve Linkedin gibi platformlar, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Ancak hala temsilci bildirmeyen Twitter, reklam cezasıyla karşı karşıya kaldı.

"SİBEER ZORBALIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK"

Siber zorbalık, tüm dünyada internet kullanıcıları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalar, gençlerin yüzde 87’sinin siber zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Avukat Murat Aydar, “Türkiye’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile IP adresi paylaşma zorunluluğunun getirilmesi, özellikle sosyal medyadan yapılan hakaretler için caydırıcı yaptırımların uygulanmasını ve siber zorbalığın önüne geçilmesini sağlayacak” dedi.

"KULLANICILARIN YÜZDE 36,5'İ SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR"

Pandemi sürecinde tüm dünyanın internet ve sosyal medya kullanımında yaşanan artışın siber zorbalıkların da önünü açtığını kaydeden Avukat Murat Aydar, "BroadbandSearch tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre sosyal medya kullanıcılarının yüzde 36,5‘i siber zorbalığa maruz kaldığını belirtirken, bu oranın genç kullanıcılarda yüzde 87’lere çıktığı görüldü.

Kullanıcıların siber zorbalığa en çok maruz kaldığı platformlara bakıldığında ise yüzde 42 ile Instagram ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 37 ile Facebook, yüzde 31 ile Snapchat, yüzde 12 ile WhatsApp, yüzde 10 ile Youtube ve yüzde 9 ile Twitter takip etti.

Geride bıraktığımız 2020 yılının ekim ayında Türkiye’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilik atama zorunluluğu getirilmesi, siber zorbalığın önüne geçmede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Suç teşkil eden paylaşımlar yapanların artık IP adresleriyle kolayca tespit edilebileceğini belirten Aydar, “Geçtiğimiz yıllar en çok müzdarip olduğumuz konu, sosyal medya üzerinden edilen hakaretlerin savcılık aşamasında sosyal medya sitelerinin Türk makamlarıyla hakaret suçu için IP paylaşmaması sebebiyle şüphelilerin bulanamaması ve bu sebeple hakaret suçunun cezasız kalmasıydı.

Bu noktada sosyal medya sitelerinin Türkiye’ye ofis açmaları ile siber zorbalığın önüne geçileceğini ve yavaş yavaş biteceğini söyleyebiliriz.

Çünkü artık insanlar sosyal medya üzerinden hakaret gibi suçları içeren yorumlar/içerikler girdiğinde bulunabileceklerini ve cezalandırılabileceklerini bilecekler.” ifadelerini kullandı.