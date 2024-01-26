Sosyal medyadaki en büyük veri sızıntısı: Şifrelerinizi değiştirin! ADEO Cyber Security siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, son zamanlarda sosyal medya uygulamalarından milyonlarca verinin sızdırıldığını belirterek, kullanıcıları şifrelerini değiştirmeye çağırdı.

AA & Ensonhaber

LinkedIn, X ve Adobe başta olmak üzere diğer binlerce kuruluştan 26 milyar kişisel verinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Güvenlik araştırmacıları, 26 milyar kişisel verinin sızdırılması olayını son dönemdeki en büyük veri sızıntısı olarak değerlendiriyor.

Siber güvenlik yazılımı şirketi McAfee'ye göre, bu rakam bugüne kadarki en yüksek veri sızıntısı olarak ifade ediliyor.

Bu veri tabanını yöneten kişi ya da kişilerin kötü niyetli bir siber suçlu veya veri komisyoncusu olduğu belirtiliyor.

Uzmanlardan 'şifrenizi değiştirin' uyarısı

Yerli ve yabancı siber güvenlik şirketleri ve uzmanları, bu olay sonrası sosyal medya kullanıcılarına kullandığı şifreleri değiştirmesi tavsiyesinde bulunuyor.

ADEO Cyber Security siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, sızıntının nasıl yapıldığının henüz net olarak bilinmediğini belirterek, olayın tek aşamalı bir olay olmadığını, sızıntıların birkaç defa yaşandığını ve daha sonra hepsinin birden derlenmiş halde kaydedildiğini anlattı.

Kullanıcıların bu tarz sızıntılardan etkilenip etkilenmediğini anlamaları için hizmet veren bazı siteler olduğuna vurgu yapan Çahmutoğlu, sızıntının ne zaman gerçekleştiği ile ilgili olarak, "Bu konuda maalesef net bir tarih yok. Ama içerdiği verilerde güncel olanlar da var. Belirli bir tarih aralığı verilemiyor." ifadelerini kullandı.

Ersin Çahmutoğlu, kullanıcılara, sosyal medya hesaplarındaki ve mesajlaşma uygulamalarındaki parolalarını değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.