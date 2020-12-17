Sosyal Medyadaki Etkinizi Arttıran Smm Paneli

İnternette ufak bir arama yaptığınızda yüzlerce takipçi, beğeni veya abone satan siteye rastlayabilirsiniz. Hiç merak ettiniz mi nasıl oluyorda herkes takipçi satabiliyor

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve diğer tüm sosyal ağlardaki kitlenizi en uygun fiyatlara genişletmenizi sağlayan smm paneli Kugumedya ile tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yükseltin.

İnternette ufak bir arama yaptığınızda yüzlerce takipçi, beğeni veya abone satan siteye rastlayabilirsiniz. Hiç merak ettiniz mi nasıl oluyorda herkes takipçi satabiliyor? Aslında takipçi satmak çok kolay. İster kurumsal olun ister kendi hesaplarınız için Kugumedya tüm kullanıcılar için smm paneli hizmeti vermektedir. Bu siteye üye olduğunuzda daha önce gördüğünüz fiyatları unutun çünkü size çok uyguna hizmet veriyorlar.

SMM paneli nedir?

Türkçe olarak sosyal medya bayilik anlamına gelen smm tüm sosyal ağlar içni tek bir sayfadan hizmet almanızı sağlıyor. Instagram, YouTube veya tiktok için aklınıza gelebilecek tüm hizmetleri bu panel ile alabilirsiniz. Kugumedya sektöründe sağlayıcı konumunu almaktadır ve yıllardır kurumsal ve bireysel müşterileri için smm paneli hizmetini sağlamaktadır.

Eğer sizde sosyal medyada kitlenizi genişletmek istiyorsanız yapacağınız en iyi tercih smm panelini kullanmaktır. Zira arada hiç bir aracı olmadan direkt olarak ana sağlayıcıdan yani ilk elden uygun fiyata takipçi almanızı sağlıyorlar.

Aklınıza gelebilecek her hizmet

Smm panelinin tek avantajı uygun fiyatları değil. Sunmuş olduğu farklı hizmetler ile tamamen organik bir profil oluşturmanızı sağlıyor. Örnek olarak bir canlı yayın açtığınızda bu yayın için Gerçek Türk kullanıcılarından oluşan izleyiciler alabilirsiniz. Bu izleyicilerin istediğiniz yorumu atmasını ve yayınınız için beğeni gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede canlı yayınınızı öne çıkarabilirsiniz.

Sunulan ilginç hizmetler bununla bitmiyor. Sadece takipçi olarak değil gönderileriniz için gerçek kişilerin alakalı yorumlar yapmasını da sağlayabiliyor. İsterseniz mavi tike sahip ünlü profillerden gönderilerinize yorum yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz etkili hizmetler için sosyal medya da başarısız olmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Tek yapmanız gereken smm panelini etkili bir biçimde kullanmak.

Hikayelerinizin az izlendiğini mi düşünüyorsunuz? Bunu arttırmak sadece 1 dakikanızı bile almayacak. Üstelik izleyen kişiler bot veya yabancı profiller değil. Sizin veya benim gibi tamamen gerçek kişiler görüntülüyor. Üstelik tüm bunları şifrenizi paylaşmadan sağlıyor. Tüm bu hizmetleri ilk elden satın alma fırsatı sayesinden siparişleriniz hemen başlıyor ve tamamlanıyor.

Potansiyel müşterileri etkileyin

Aldığınız bu hizmetler ile bu kişilere ürün satamayabilirsiniz fakat etkileyici bir profil oluşturarak sizden ürün alacak kişileri profilinizin aktifliği ile etkileyebilir ve bu kişilere güven verebilirsiniz. Kimse 500-1000 takipçili bir profilden etkilenmez. İstediğiniz kadar kaliteli bir profil oluşturun eğer aktif ve yüksek takipçi sayınız yoksa çoğu kişi sadece sayfanıza girip çıkıyor olacak. Daha fazla takipçi sayısı her zaman daha fazla dikkat çekecektir. Normal bir profile giren kişilerin sadece %25’i takip etmektedir. Bu oranı arttırmanın en kolay ve ucuz yolu smm paneli ile aktif bir profil oluşturmaktır.

Her zaman güvenli çünkü hiç bir zaman şifre gerekmiyor

Sunulmuş olunan 100lerce hizmet için hiç bir zaman şifrenizi vermeniz gerekmiyor. Örnek olarak eğer Instagram takipçi almak istiyorsanız smm paneli ile sipariş verirken sadece Instagram kullanıcı adınız gerekmektedir. Gönderilen takipçiler tek tek profilinize girerek sizi takip ettiği için Instagram algoritması içinde profilinizi destekler ve hiç bir zaman zarar vermez.

Bu tarz smm paneli veya Instagram takipçi satın alma sitelerinde genelde bot veya sahte profiller gönderilirken kugumedya ile bunu seçme imkanı sağlanıyor. İsterseniz sosyal medya ile gerçekleştirilen çekilişler veya isterseniz uygulama mağazalarındaki uygulamalar ile yapılan reklamlardaki kişiler sizi takip etsin. Bu sayede gerçek kişiler ile çok kısa sürede etkileşime geçmeniz sağlanıyor. Yapılan işlemlerin tamamen doğal ve organik olması Instagram’ın en çok görüntülenen sayfası olan keşfette öne çıkmanız kolaylaşıyor.

Youtube ile Para Kazanmaya Başlayın

Youtube’de kullanıcıların para kazanmaya başlaması için bazı şartlar bulunmaktadır.

En az 4.000 saat izlenme süresi

En az 1.000 abone

Bu şartları karşıladığınızda artık Youtube’de yayınladığınız videolar ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Fakat yeni açılan bir kanalın abone toplaması veya izlenme kazanması çok zor. Her gün 1.000’lerce kişi yeni bir kanal oluşturuyor ve bu alanda etkili olmaya çalışıyor. Smm paneli sayesinde bu şartları 2 günde tamamlayabilirsiniz.

Açtığınız kanalın aktifliğini abone, yorum, beğeni ve izlenmeler ile arttırabilir ve daha fazla potansiyel aboneye çok kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz.

Satın veya satın alın

Sosyal medya paneli ile hizmetler ana sağlayıcı tarafından satıldığı için fiyatlar çok ucuz. Bu sayede sizde çevrenize satış yapmaya başlayabilirsiniz. Vereceğiniz siparişler için hiç bir zaman şifre gerekmediği için kolayca istediğiniz profili aktifleştirebilirsiniz. Smm paneli ile takipçi veya beğeni için bir sınır bulunmuyor. İstediğiniz kadar takipçi veya yollayabilirsiniz.

Smm paneli avantajları

Sosyal medya bayilik panelinde öne çıkan ilk avantajlar fiyat ve kalite.

1-Ana sağlayıcıdan ilk elden aldığınız için en uygun fiyat garantisi

2-Siparişleriniz çok hızlı bir sürede başlar

3-Yalan veya yanıltıcı bilgiler olmaz. Ünlü profiller ve ajanslara da bu hizmetler sağlandığı için pazarlama amaçlı yanıltıcı bilgiler olmaz. Şeffaf şekilde aldığınız hizmeti önceden bilirsiniz.

4-Garantili hizmetler ile azalma veya kaybolma riski olmadan alışveriş imkanı.

5-Günün her saati vereceğiniz siparişler otomatik başlar ve dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz.

Bunun gibi bir çok avantaj için ana sağlayıcı smm paneli olan kugumedya.net hemen üye olarak alışverişe başlayabilirsiniz.